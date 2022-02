Zbiórka sprzętu ratowniczego dla walczących Ukraińców

Luty 27, 2022

fot. Anna Augustynowicz/UMWP fot. Anna Augustynowicz/UMWP

Potrzebna jest m.in. odzież ochronna, telefony, nosze, urządzenia ratownicze, hełmy, pompy silnikowe. Urząd Marszałkowski prowadzi zbiórkę sprzętu dla służb ratunkowych z Obwodu Iwano-Frankowskiego na Ukrainie.

O pomoc zwrócił się komendant Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy.

– Nie możemy stać bezczynnie w obliczu wojny na Ukrainie. Dlatego apeluję do samorządów, przedsiębiorców, do każdego mieszkańca naszego województwa o włączenie się do tej akcji. Ufundujmy wspólnie sprzęt służbom ratunkowym Ukrainy, które teraz ratują ludzkie życie – powiedział marszałek Artur Kosicki

W Białymstoku sprzęt można przynosić do siedziby PKS Nova przy ul. Bohaterów Monte Casino 8, w godzinach 8.00 – 20.00.

Szczegółowa lista potrzeb, a także punktów znajduje się na stronie wrotapodlasia.pl. (ea)