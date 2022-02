Zbiórka dla Ukrainy na wydziałach Politechniki Białostockiej

Luty 27, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

W obliczu agresji militarnej Rosji przeciwko Ukrainie Politechnika Białostocka włącza się w akcję Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych regionu „Białystok pomaga Ukrainie”.

W poniedziałek (28.02) uczelnia rozpocznie zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Punkty odbioru darów będą zlokalizowane przy portierniach poszczególnych wydziałów PB.

Punkty zbiórki będą działały w godz. 8-15.

Lista punktów:

Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11, Białystok

Wydział Inżynierii Zarządzania, ul. Ojca Tarasiuka 2, Kleosin

Wydziały na kampusie Politechniki Białostockiej:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, ul Wiejska 45 E

Wydział Elektryczny, ul Wiejska 45 D

Wydział Mechaniczny, ul Wiejska 45 C

Wydział Informatyki/Rektorat, ul Wiejska 45 A

Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16

Lista potrzebnych produktów:

• nowe koce i śpiwory

• środki opatrunkowe i medyczne

Szczególnie potrzebne: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, bandaże elastyczne, sól fizjologiczna, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków oraz woda utleniona lub oktanisept, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkiwe (w tabletkach, czopkach i syropach), węgiel, witamina d,c, cynk, witamina, tabletki do ssania od bólu gardła, spray do nosa od kataru, maść bepanten, altacet, fastum, tribiotyk, rywanol.

• żywność długoterminowa

Szczególnie potrzebne: dania i zupki ekspresowe/typu instant do zalewania wrzątkiem, batony energetyczne, czekolady, kisiele/budynie typu gorący kubek, konserwy/puszki/słoiki z gotowymi daniami typu bigos, fasolka po bretońsku, kapuśniak z kiełbaską, grochówka żołnierska, pulpety w sosie, flaki oraz suche produkty: cukier, kasze, makarony, maki, kawa, woda, herbata, oleje.

• środki higieniczno-chemiczne

Szczególnie potrzebne: podpaski, pieluchy, szampony, żele i mydła, papier toaletowy, środki piorące, chusteczki nawilżone dezynfekcyjne.

• żywność dla dzieci

Szczególnie potrzebne: kaszki, mleko, soczki, dania gotowe w słoiczkach, chrupki do mleka.

• dary rzeczowe pierwszej potrzeby

Szczególnie potrzebne: komplety, pościeli ręczniki nowe, nowa bielizna damska i dziecięca.

WAŻNE! Politechnika nie zbiera odzieży i obuwia! (źródło: Politechnika Białostocka/ red.ea)