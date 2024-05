„Zauroczenia” – wystawa Izabeli Krentowskiej z Wydziału Architektury PB

Wystawa „Zauroczenia” Izabeli Krentowskiej, niezależnej malarki, która na co dzień uczy studentów grafiki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, w czwartek (23.05) w Książnicy Podlaskiej.

Na jej twórczość poza obrazami składają się projekty graficzne, własna gra VR, murale. Amatorsko zajmuje się też DJ-ingiem oraz grą na instrumentach.

To trzeci wernisaż jej prac olejnych, które zaczęła tworzyć jeszcze w czasach swoich studiów. Inspiracje czerpie z intensywnych emocji lat 80.

„Zauroczenia” to zbiór kadrów będących obrazami olejnymi, które wystawione razem, mogą opowiedzieć spójną historię miłosną. Historię zauroczenia romantycznego, delikatnego i pełnego pasji. To także zauroczenia samej autorki. Spoglądając na tę wizualną opowieść, zobaczymy miłość, w której tracimy dla kogoś głowę. Zobaczymy dźwięki, portrety muzyków, nostalgiczną martwą naturę. I wiele więcej. To opowieść, gdzie bohaterem jest marzycielka, wielbicielka nocnych przejażdżek oraz długich rozmów przy rockowej muzyce.

Galeria PARTER, Książnica Podlaska, 23 maja (czwartek), godz.18.00

Wystawę można oglądać do 14 czerwca (mg)

Z Izabelą Krentowską rozmawiał, Andrzej Różanowski: