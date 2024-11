„Zatrzymaj Cukrzycę” na Światowy Dzień Cukrzycy

8 listopada, 2024

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Ponad 12% białostoczan cierpi na cukrzycę – wskazuje raport przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. U prawie 40% badanych zdiagnozowano stan przedcukrzycowy. Medycy alarmują, że ryzyko choroby szczególnie dotyczy osób z nadwagą i otyłością. Światowy Dzień Cukrzycy, obchodzony 14-go listopada, ma zwiększyć społeczną świadomości na temat cukrzycy – choroby, która dotyka już około 3 milionów Polaków.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi projekt “Zatrzymaj cukrzycę” umożliwiający ocenę ryzyka zachorowania, a także modyfikację leczenia u osób już chorujących. W ramach tego projektu Klinika Pediatrii wdrożyła pierwszy w Polsce program bezpłatnych badań przesiewowych pod kątem cukrzycy typu 1-go u dzieci.

– W Białymstoku, jesteśmy 14 grudnia, w szkole podstawowej numer 15 na Antoniuku. Już wczoraj dostałem potwierdzenie od Pani Dyrektor, że szkoła jest otwarta na to żebyście mogli przychodzić ze swoimi maluszkami w wieku od 1 do 9 lat – Mówi prof. Arutr Bossowski – kierownik kliniki pediatrii endokrynologii i diabetologii.

Przewiduje się, że do 2030-go roku z cukrzycą zmagać się będzie nawet co dziesiąty Polak. Choroba często rozwija się bezobjawowo, dlatego tak ważne jest regularne badanie poziomu cukru we krwi. (pc)