Zasadzono 1200 roślin. Finał akcji „Niech się zieleni” na kampusie Politechniki Białostockiej.

19 października, 2023

Niech się Zieleni/ fot.Dariusz Piekut Niech się Zieleni/ fot.Dariusz Piekut

Kaliny, róże, bodziszki, trzmieliny i wiele innych roślin zasadzono na kampusie Politechniki Białostockiej! W środę, 18 października odbył się finał akcji „Niech się zieleni”, w którym wzięła udział cała społeczność akademicka oraz społeczność Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Teren uczelni zazieleniło niemal 1200 roślin.

Przedsięwzięciu patronowała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, która aktywnie uczestniczyła w wydarzeniu. Akcję „Niech się zieleni” rozpoczął wykład „Ekologia i zielona akupunktura miasta”, poświęcony zagadnieniom ekologii i systemów zieleni we współczesnym mieście. W spotkaniu wzięli udział wykładowcy i studenci uczelni oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Wykład prowadził dr hab. Aleksander Kołos z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Po części oficjalnej nastąpił najważniejszy moment akcji, czyli sadzenie roślin. Przedsięwzięcie wpisuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podejmuje Politechnika Białostocka w ramach strategii „Moja Zielona Politechnika”.

– W czasie dużych remontów i modernizacji naszych budynków ucierpiała zieleń na kampusie Politechniki Białostockiej. Trzeba to naprawić. Część nasadzeń już miała miejsce, ale wielkość naszego kampusu pozwala, żeby się na nim naprawdę zazieleniło. Dzisiaj cała społeczność akademicka Politechniki Białostockiej, studenci i pracownicy, a także uczniowie ALO PB, mogą posadzić swoją własną roślinę na kampusie – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, która zainaugurowała akcję sadzenia roślinności.

Akcja odbywała się w dwóch lokalizacjach: przed budynkiem Wydziału Elektrycznego oraz na patio liceum. Wsparciem realizacji działań byli pracownicy oraz studenci, głównie kierunku architektura krajobrazu, którzy na miejscu udzielali wskazówek i pomagali sadzić rośliny.

Ze względu na ograniczoną przestrzeń patio ALO PB, w akcji mogły wziąć jedynie wyznaczone osoby. 45 uczniów pod okiem ekspertów Politechniki Białostockiej wcielało w czyn wizję zielonego partio w ramach projektu wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

– Uczniowie zaangażowali się bardzo mocno w realizację przedsięwzięcia. Oczywiście przygotowywali się do niego wcześniej w ramach ćwiczeń, podczas których uczyli się projektować przestrzeń krajobrazu i poznawali specyfikę sadzenia roślin. Swoją wiedzę będą jeszcze zgłębiać na wykładach, które będą prowadzone przez pracowników Politechniki Białostockiej. Dzięki temu nasze patio zmieni się w oazę zieloną.

Młodzież wzięła udział w akcji ze względu na aspekt ekologiczny, ale też możliwość integracji. – Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ możemy wspólnie się zjednoczyć i zrobić coś pożytecznego na rzecz szkoły – mówiła Amelia, uczennica 2. klasy na profilu architektura i budownictwo w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej.

Koordynatorem akcji na terenie Politechniki Białostockiej była dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Jak podsumowała to, co działo się 18 października na kampusie PB? – Mnóstwo uczestników, i studenci, i pracownicy uczelni – wszyscy się wspaniale zaangażowali. Myślę, że to jest doskonały początek, żeby robić teraz więcej. Zazielenimy nasz kampus – niezwykle entuzjastycznie mówiła o przedsięwzięciu dr inż. arch. Dorota Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Przedsięwzięciu „Niech się zieleni” towarzyszyły ciekawe wydarzenia o tematyce ekologicznej, prowadzone przez ekspertów Politechniki Białostockiej. (mz)

Relacja Julitty Grzywy: