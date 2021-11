Zapora na granicy z Białorusią. Szef MSWiA przedstawił szczegóły

Listopad 4, 2021

źródło: Twitter Mariusza Kamińskiego źródło: Twitter Mariusza Kamińskiego

Znane są już szczegóły dotyczące budowy i konstrukcji zapory, która ma stanąć wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Zapora będzie miała 5,5 metra wysokości i 180 kilometrów długości. Będzie wyposażona w czujniki ruchu, a także kamery dzienne i nocne.

Zapora powstanie wyłącznie na terenie Podlasia. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest bowiem rzeka Bug, i tam granica ma być zabezpieczana w inny sposób.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił na konferencji, że zapora, którą rząd chce postawić na granicy z Białorusią „jest symbolem determinacji państwa polskiego w ograniczaniu masowej, nielegalnej migracji”.

– Chcę bardzo mocno to podkreślić, ta nielegalna migracja w naszym kraju nie wynika z powodów naturalnych, jak to często dzieje się na świecie (…). My mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej, to reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce i UE, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. Nasze państwo nie pozwoli na to, żeby przez Polskę wiódł jakikolwiek nielegalny szlak migracyjny do Europy — zaznaczył Kamiński.

Zaporą będą pięciometrowe stalowe słupy zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu kolczastego.

— Bardzo mocno chcę podkreślić, że zastosujemy nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą. To nie będzie tylko fizyczna, inżynieryjna zapora, ale będzie wyposażona w cały system perymetrii — powiedział Kamiński.

Kamiński zapowiedział też, że dodatkowo granica z Białorusią ma być wzmocniona nową grupą funkcjonariuszy. Utworzonych ma być 750 nowych etatów dla Straży Granicznej.

Rząd chce, by zapora powstała do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. (mt)