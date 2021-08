Zamiast starego budynku przy ul. Ogrodowej będzie nowoczesna radioterapia BCO

Sierpień 10, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Białostockie Centrum Onkologii przejdzie kolejną modernizację. Tym razem najstarszy budynek BCO znajdujący się przy ulicy Ogrodowej zostanie wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowy.

– Staramy się dostosowywać, i wiemy, że jest taka potrzeba, żeby nie remontować, ale jednak budować od nowa. Koszty na pewno będą niewspółmierne do inwestycji, bo widzimy co dzieje się jeżeli chodzi o budownictwo. Natomiast przy wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego i przy udziale naszych środków własnych będziemy inwestować, bo onkologia jest tą dziedziną, która będzie się rozwijała i niestety nie musimy czekać na pacjentów, oni sami do nas przychodzą – mówi dyrektor placówki Magdalena Borkowska.

W nowym budynku znajdzie się radioterapia oraz rehabilitacja.

– Radioterapia jest bardzo ważnym elementem radykalnego leczenia pacjentów onkologicznych, obok innych metod, jak chirurgia i chemioterapia. To da nam ogromną możliwość do rozszerzania naszych możliwości leczenia różnych nowotworów, zarówno radykalnie jak i paliatywnie – wyjaśnia zastępca dyrektora BCO ds. lecznictwa dr Dorota Kazberuk.

Według szacunków przebudowa będzie kosztowała 20 milionów złotych, z czego już osiem milionów unijnej dotacji przekazał na ten cel marszałek Artur Kosicki.

– To są środki, które zostaną przeznaczone na przebudowę, modernizację budynku nr 5, na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. Oczywiście przez to poprawi się jakość świadczonych usług, ale też skrócą się kolejki – mówił marszałek.

W przeciągu najbliższych miesięcy ma być wyłoniony wykonawca inwestycji. (ea)