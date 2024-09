6 września, 2024

Materiał Partnera

Zakup mieszkania w Białymstoku: rynek pierwotny czy wtórny? Na co zwrócić uwagę przy wyborze nieruchomości?

Zakup mieszkania to decyzja, która wymaga starannego przemyślenia, zwłaszcza w przypadku miast o zróżnicowanej ofercie rynkowej. Dynamiczny rozwój stolicy Podlasia sprawia, że miasto oferuje zarówno nowoczesne mieszkania od deweloperów, jak i atrakcyjne lokale z rynku wtórnego. Jakie są najważniejsze różnice między tymi rynkami i na co warto zwrócić uwagę, przy zakupie mieszkania w Białymstoku?

Białystok: miasto perspektyw i zadowolonych mieszkańców

Białystok, liczący niemal 300 tysięcy mieszkańców, jest stolicą województwa podlaskiego i jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. W badaniu Komisji Europejskiej dotyczącym jakości życia miasto zajęło pierwsze miejsce wśród polskich metropolii, co świadczy o wysokim poziomie życia jego mieszkańców. Duża ilość terenów zielonych, zajmujących 32% powierzchni miasta, rozbudowana infrastruktura, a także wysoki poziom edukacji i bezpieczeństwa, przyciągają coraz więcej osób poszukujących komfortowego miejsca do życia.

Rynek pierwotny: nowoczesność i komfort

Rynek pierwotny w Białymstoku dynamicznie się rozwija, oferując nowoczesne osiedla w różnych częściach miasta. Nowe inwestycje deweloperskie przyciągają klientów dzięki różnorodnym udogodnieniom, takim jak podziemne parkingi, windy, monitoring czy place zabaw. Przeciętna cena za metr kwadratowy na rynku pierwotnym wynosi około 9 997 złotych (źródło: https://rynekpierwotny.pl/s/nowe-mieszkania-bialystok), co stanowi stosunkowo wysoką kwotę, jednak w zamian kupujący otrzymują nowoczesne mieszkanie z gwarancją deweloperską.

Według danych serwisu RynekPierwotny.pl obecnie dostępnych jest 265 ofert nowych mieszkań w 8 inwestycjach, z cenami zaczynającymi się od 260 445 złotych. Lokale te mają powierzchnię od 27 do 109 m². Deweloperzy starają się przyciągnąć klientów nie tylko jakością, ale także możliwością personalizacji wnętrz oraz oferując mieszkania w spokojnych, zielonych dzielnicach. Nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane w nowych budynkach obniżają koszty eksploatacji, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za zakupem mieszkania z rynku pierwotnego.

Rynek wtórny: atrakcyjna cena i dostępność lokali

Mieszkania na rynku wtórnym w Białymstoku są z reguły tańsze od nowych nieruchomości, ze średnią ceną za metr kwadratowy wynoszącą około 9 300 złotych: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/bialystok/l. Ich atrakcyjność wynika z dostępności lokali „od zaraz”, co jest istotne dla osób, które nie chcą czekać na zakończenie budowy nowego osiedla. Dodatkowo, starsze mieszkania, mimo że mogą wymagać remontu, oferują potencjał negocjacji ceny, co czyni je bardziej przystępnymi dla szerokiego grona nabywców oraz stwarza atrakcyjne możliwości inwestycyjne m.in. w przypadku zakupu mieszkania pod wynajem lub w celu późniejszej sprzedaży.

Rynek wtórny w Białymstoku oferuje szeroki wybór lokalizacji, od centrum po obrzeża miasta, co daje nabywcom możliwość wyboru zgodnego z ich preferencjami. W ofercie serwisu GetHome.pl znajdują się zarówno kawalerski, jak i przestronne kilkupokojowe lokale odpowiednie dla większej rodziny. Największą popularnością cieszą się mieszkania 2- i 3-pokojowe, które stanowią odpowiednio jedną trzecią ofert na rynku wtórnym.

Porównanie obu rynków

Decyzja o wyborze między rynkiem pierwotnym a wtórnym zależy od wielu czynników. Mieszkania z rynku pierwotnego to idealne rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesność i komfort, gotowych zainwestować większą sumę pieniędzy i poczekać na zakończenie budowy. Deweloperzy często oferują dodatkowe korzyści, takie jak promocyjne ceny, darmowe projekty aranżacji wnętrz, czy miejsca postojowe w cenie. Z kolei rynek wtórny jest bardziej przystępny cenowo, a mieszkania są dostępne od zaraz, co jest istotne dla osób szukających szybkiej przeprowadzki. Mimo że starsze mieszkania mogą wymagać remontu, oferują możliwość negocjacji ceny i adaptacji wnętrza do własnych potrzeb, co może przełożyć się na późniejszy zysk przy ewentualnej sprzedaży.

Podsumowanie

Białystok oferuje zróżnicowany rynek nieruchomości, z możliwością wyboru między nowoczesnymi mieszkaniami na rynku pierwotnym a tańszymi, często lepiej zlokalizowanymi lokalami z rynku wtórnego. Wybór między tymi opcjami powinien zależeć od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości finansowych kupującego, tak aby wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich oczekiwań i planów na przyszłość.

Zakup mieszkania w Białymstoku to perspektywiczna inwestycja. Miasto, dzięki swojemu dynamicznemu rozwojowi, zielonemu otoczeniu oraz rozwiniętej infrastrukturze, przyciąga zarówno młodych ludzi, jak i seniorów. Stabilny wzrost cen nieruchomości pozwala przypuszczać, że wartość zakupionej nieruchomości będzie rosła, co czyni inwestycję opłacalną w dłuższym okresie.