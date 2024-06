Zakończył się turniej w piłkę nożną „BUT Cup” o puchar rektor Politechniki Białostockiej

4 czerwca, 2024

fot. Dariusz Piekut fot. Dariusz Piekut

Na nowo otwartym kompleksie boisk Politechniki Białostockiej zakończyła się druga edycja turnieju w piłkę nożną „BUT Cup”. W rywalizacji wzięły udział cztery zespoły międzynarodowe, jeden zespół lokalnych studentów oraz drużyna pracowników PB, walcząc o puchar rektor uczelni.

Zwycięzcami została drużyna Panthers, składająca się ze studentów z programu Erasmus m.in z Algierii, Zimbabwe i Egiptu. Drugie miejsce zajęła drużyna Esquodron, również z programu Erasmus, złożona m.in ze studentów z Hiszpanii, Urugwaju oraz Bośni i Hercegowiny. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna studentów Politechniki Białostockiej.

– Na początku straciliśmy pierwszą, głupią bramkę. Bramkarz wybił przez całe boisko, piłka leciała i niefortunna bramka. Następną dostaliśmy z kontry, ale nie spuściliśmy głów. W drugiej połowie się podnieśliśmy, walczyliśmy do końca i udało się odrobić straty. Cały czas pełne zaangażowanie, pełna mobilizacja do samego końca, od pierwszej do ostatniej minuty. Skutkowało to tym, że wygraliśmy 3:2 – mówi Marcin Krysztopik, zawodnik drużyny Politechniki Białostockiej

Turniej „BUT Cup” na nowo otwartych boiskach Politechniki Białostockiej dostarczył kibicom i uczestnikom mnóstwo emocji. Zacięte mecze pełne zwrotów akcji pokazały prawdziwego ducha sportowej rywalizacji. (mg)