Zajęcia korekcyjno–edukacyjne dla osadzonych w areszcie za przemoc w rodzinie

24 kwietnia, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Areszcie Śledczym w Białymstoku osadzeni biorą udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie. Jest to efekt wieloletniej współpracy jednostki penitencjarnej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, która w tym roku jest nadal kontynuowana.

Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Aktualnie w projekcie uczestniczy kilka osób, które są skazane za artykuł 207 kodeksu karnego mówiący o znęcaniu się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą, choć wszystkich osadzonych za to przewinienie jest kilkadziesiąt osób.

– Jest to przestępstwo mało popularne w więzieniu, dlatego wielu osadzonych oporuje i nie chce brać w tym udział – mówi podporucznik Kamil Glanowski, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Białymstoku. – Oczywiście wiąże się to z negatywną opinią w notatkach z naszej strony, mimo to niektórzy nie poczuwają się, nie przyznają się do znęcania się nad bliskimi, uważają, że to druga strona była winna, czują się często skrzywdzeni, czy niesłusznie skazani. To jest problem z pracą z takimi osobami i to jest ciężki materiał do pracy.

Zajęcia prowadzą pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR w Białymstoku, którzy mają doświadczenie w pracy psychologicznej. Na zajęciach osadzeni starają się zdefiniować czym jest przemoc, określić różnice pomiędzy konfliktem a przemocą, nazwać wszystkie rodzaje przemocy i cykle przemocowe.

– Przychodzi taki moment, że osadzeni zaczynają się otwierać, wyrażać swoje emocje, swoje niezadowolone odnośnie tej odsiadki i wtedy są już w stanie pracować głębiej. Nawiązanie tej relacji terapeutycznej powoduje zmiany w nich – zapewnia Andrzej Szypulski, psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Sprawcy często znęcają się nad rodziną pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ale upojenie tylko sprzyja uruchamianiu mechanizmów przemocowych.

– To są w dużej mierze osoby, które w swoim dzieciństwie doznawały przemocy od najbliższych, więc aby nie być w taki sposób upokarzane uzbrajają się w mechanizmy przemocowe i te emocje, które wyniosły z dzieciństwa rzutują na dorosłe życie – tłumaczy Jacek Gryczewski, terapeuta i pedagog w w Ośrodku Interwencji Kryzysowej podkreśla.

Zajęcia prowadzone są w ramach kolejnej edycja Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. (hk)