Zadbaj o zdrowie – NFZ zachęca Panie do skorzystanie z mammografii w mammobusie!

3 stycznia, 2025

Fot.: NFZ Fot.: NFZ

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza panie w wieku 45-74 lat do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Akcja prowadzona pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie – skorzystaj z badań mammograficznych w mammobusie!” ma na celu wczesne wykrywanie raka piersi, najczęściej występującego nowotworu złośliwego u kobiet.

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do kobiet, które nie wykonały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat lub otrzymały wskazanie do badania po 12 miesiącach. Na badanie nie jest potrzebne skierowanie – wystarczy dokument tożsamości z numerem PESEL.

– Profilaktyczna mammografia dedykowana jest zdrowym kobietom. Jeśli jednak badanie wykryje niepokojące zmiany, pacjentki kierowane są na dalszą diagnostykę – podkreśla Izabella Przewłocka, rzeczniczka podlaskiego NFZ.

Dlaczego warto się badać?

Rak piersi każdego roku diagnozowany jest u 20 000 Polek, co oznacza, że codziennie ponad 50 kobiet dowiaduje się o chorobie. Wczesne wykrycie zmian pozwala na niemal 100-procentowe wyleczenie.

– Badania profilaktyczne mogą uratować życie. Leczenie wczesnych zmian jest krótsze i mniej obciążające dla pacjentek – dodaje rzeczniczka.

Gdzie i kiedy można się zbadać?

Dziś mammobus czeka na pacjentki w Białymstoku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12 do godziny 17:00. Jutro pojawi się w Wasilkowie przy ul. Kryńskiej 32, a w niedzielę w Łapach przy ul. Płonkowskiej.

Harmonogram postoju mammobusów w styczniu 2025 r.:



• 02.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Sidra, Rynek 5, mammobus przy Urzędzie Gminy, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 03.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Białystok, Bohaterów Monte Cassino 12, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 04.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Wasilków, ul. Kryńska 32, mammobus przy przychodni WA-MED, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 05.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łapy, ul. Płonkowska 1, mammobus przy straży pożarnej, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 05.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, mammobus przy Urzędzie Miejskim, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 07.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 19, mammobus przy Miejskim Ośrodku Kultury, tel. do rejestracji: 58 767 34 44

• 08.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Sokółka, Pl. Kościuszki 1, mammobus za Urzędem Miasta, tel. do rejestracji: 58 767 34 44

• 08.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Hajnówka, 3 Maja 50, mammobus przy parku wodnym, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 09.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Bielsk Podlaski, Aleja Józefa Piłsudskiego 27, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 09.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Sidra, ul. Rynek 5, mammobus przy Urzędzie Gminy, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 10.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łomża, Al. Józefa Piłsudskiego 33, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 10.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Zambrów, ul. Stefana Wyszyńskiego 6a, mammobus przy szkole podstawowej, tel. do rejestracji: 58 767 34 44

• 13.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łomża, Aleja Józefa Piłsudskiego 33, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 13.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Piątnica Poduchowna, ul. Szkolna 25, mammobus przy ośrodku kultury, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 13.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Wasilków, Kryńska 32, mammobus przy przychodni zdrowia, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004,

• 14.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Grajewo, ul. Strażacka 6, mammobus przy Urzędzie Miasta, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 14.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Kolno, ul. Konopnickiej 4, mammobus przy ośrodku kultury, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 14.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 10, mammobus przy centrum medycznym REVITA, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004,

• 15.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Szczuczyn, ul. Senatorska 1A, mammobus przy Muzeum Pożarnictwa tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 15.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Rajgród, ul. Zabielskiego 6, mammobus przy spółdzielni mieszkaniowej, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 15.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Białystok, ul. Wysockiego 67, mammobus przy parku handlowym, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004,

• 16.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Augustów, ul. Mazurska 2, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 16.01.2025 godz.: 09:00 – 12:00, Radziłów, ul. 500-LECIA 14, mammobus przy urzędzie gminy, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 16.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Białystok, Mazowiecka 39 D, mammobus przy administracji Osiedla Tysiąclecia, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004,

• 17.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25, mammobus przy urzędzie miejskim, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 17.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Bargłów Kościelny, ul. Tysiąclecia 12, mammobus przy przychodni zdrowia, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 17.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Choroszcz, Rynek 11 Listopada 2, mammobus przy rynku, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 18.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 12, mammobus przy Kauflandzie, tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 20.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Krasnopol, ul. 1 Maja 1, mammobus przy ośrodku kultury tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 21.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Suwałki, ul. Jana Pawła II 7, mammobus przy aquaparku tel. do rejestracji: 58 767 34 44,

• 22.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Kolno, ul. Konopnickiej 4, mammobus przy ośrodku kultury, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 23.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łomża, ul. Wyszyńskiego 9, mammobus przy Łomżyńskim Centrum Medycznym, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 24.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łomża, ul. Wyszyńskiego 9, mammobus przy Łomżyńskim Centrum Medycznym, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 27.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 40, mammobus obok biura SPOŁEM, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 28.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Łapy, ul. Osiedlowa 1, mammobus na Placu NSZZ Solidarności, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 29.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Wysokie Mazowieckie, Armii Krajowej 2 mammobus obok Zakładu Gospodarki Komunalnej, tel. do rejestracji: 42-254-64-11, 517-544-004,

• 30.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Zambrów, ul. Wyszyńskiego 6A, mammobus obok Szkoły Podstawowej nr 5, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004,

• 31.01.2025 godz.: 09:00 – 17:00, Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 26, mammobus obok siedziby OSP, tel. do rejestracji: 42 254 64 11, 517 544 004