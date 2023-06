Żacy przejmą władzę w mieście. Na początek tradycyjna Parada Studentów

1 czerwca, 2023

Na kampusie Politechniki Białostockiej trwają ostatnie przygotowania przed wielkim świętem żaków – Juwenaliami 2023. Gotowa jest już scena, teren też został ogrodzony.

W piątek i sobotę (02-03.06) na terenie zielonym przed Wydziałem Elektrycznym wystąpią m.in. Kult, Maryla Rodowicz, Happysad, Lady Pank, Organek, Gibbs czy O.S.T.R..

– Plan jest taki, by dobrze się bawić, ale bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, mieliśmy wiele spotkań na ten temat, również z ochroną. Myślę, że ludzie będą się dobrze bawić, bo to też jest bardzo ważne. Dlatego to robimy – mówi Emilia Bujnowska ze sztabu organizacyjnego Juwenaliów.

Na sąsiednim terenie zielonym przed Wydziałem Mechanicznym będzie z kolei wesołe miasteczko, a tzw. strefa free pomiędzy Klubem Gwint a placem przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Główne wejście na teren imprezy będzie od strony ul. Zwierzynieckiej, w pobliżu Hotelu Asystenta.

Juwenalia zainauguruje tradycyjna Parada Studentów. Zbiórka o 16:00 na placu przed Teatrem Dramatycznym. Studenci po odebraniu symbolicznego klucza do bram miasta przejdą przez ul. Legionową i Kaczorowskiego, a następnie skręcą na ul. Zwierzyniecką i przejdą na kampus Politechniki Białostockiej.

Juwenalia wspiera medialnie Radio Akadera. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie. (mt)

Ze studentami Politechniki Białostockiej na chwilę przed Juwenaliami rozmawiała Małgorzata Turecka: