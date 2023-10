Warto zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na Wszystkich Świętych

30 października, 2023

Wraz z okresem Wszystkich Świętych wiele osób wyjeżdża odwiedzić groby bliskich zmarłych poza teren zamieszkania. To nierzadko okazja do włamań i kradzieży w mieszkaniach.

Podlaska policja przypomina, że najlepszym zabezpieczeniem jest sąsiedzka pomoc.

– Wejdźmy w kontakt ze swoimi sąsiadami i poprośmy, żeby ktoś zajrzał do naszego mieszkania lub włączył chociażby światło raz na jakiś czas – mówi podkomisarz Marcin Gawryluk z Komendy Wojewódzkiej Podlaskiej Policji. – Poprośmy po prostu, żeby sąsiad miał na uwadze to, że nie będzie nas przez kilka dni w domu. Przez to z pewnością bezpieczeństwo naszych mieszkań się zwiększy.

Warto również stosować zabezpieczenia elektroniczne, takie jak systemy antywłamaniowe lub alarmy. (hk)