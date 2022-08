Za miesiąc IV PGE Ultramaraton Nadbużański. Chętni mogą się zapisywać

Sierpień 16, 2022

Biegacze mogą zapisywać się na PGE Ultramaraton Nadbużański. Czwarta edycja tego wydarzenia odbędzie się 17 września w Mielniku. Do wyboru są cztery trasy startowe.

W tym roku na biegaczy czekają dystanse liczące: 19 km (Szpurt), 38 km (Chazior), 51 km (Szurganiec) i 76 km (Szmergiel).

Nazwy biegów i cała stylistyka wydarzenia inspirowane są Podlasiem i lokalną gwarą. Szpurt oznacza po prostuszybki bieg. Na jego trasie czekają na uczestników wymagające techniczne odcinki wzdłuż Bugu, mocne podbiegi i zbiegi na Górze Uszeście i w wąwozach na Głogach oraz mleczna droga, czyli legendarny podbieg wzdłuż kopalni kredy.

Drugi dystans to Chazior, co w gwarze podlaskiej oznaczaosobę pewną siebie. Dystans biegu zbliżony jest do maratonu, ale na zróżnicowanym terenie.

Szurganiec, czyliłobuz, to nowa propozycja organizatorów i doskonały dystans na debiut w biegu ultra. Na pokonanie trasy 51 km jest max. 8 godzin.

Ostatni bieg – Szmergiel, w podlaskiej gwarzewariat, osoba niespełna rozumu, to najdłuższy bieg, rozgrywany na dwóch pętlach Chaziora.

W tym sportowym wydarzeniu udział mogą wziąć także dzieci od 6 do 11 lat. Dla nich przewidziano trzy dystanse liczące 200, 300 i 400 metrów.

Chętni mogą się zapisywać tutaj.