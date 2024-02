Z ALO PB do Oxfordu? To możliwe

14 lutego, 2024

Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor ALO PB i Maksymilian Maciejek/Fot. A. Topczewska

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej ma wielu zdolnych uczniów – to m.in. uczestnicy olimpiad, konkursów, ale są też tacy, którzy wybierają się na studia na drugi koniec świata. Przykładem jest Maksymilian Maciejek, uczeń klasy maturalnej, który chce studiować na prestiżowych uczelniach i aplikuje na Oxford w Wielkiej Brytanii czy Stanford i Harvard w Stanach Zjednoczonych.

– Są uczniowie, którzy bardzo poważnie podchodzą do swojej przyszłości i doskonale wiedzą, co chcieliby robić, a ich marzenia tak naprawdę nie mają granic – mówi dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor ALO PB. – Nasi uczniowie są bardzo zdolni, mamy wysoki poziom nauczania. Kibicujemy Maksowi i powinniśmy pokazać innym uczniom, że to jest możliwe.

– Nasza szkoła dała mi m.in. możliwości rozwoju swoich pasji, przygotowań do udziału w konkursach, a teraz pomogła w aplikacjach. Nauczyciele wspierali mnie – podkreśla Maksymilian Maciejek.

Maksymilian zdał już międzynarodową maturę. Złożył też aplikacje na wybrane zagraniczne szkoły wyższe, przed nim kilka interview i do końca marca powinien otrzymać odpowiedź z tamtejszych uczelni. (at)

Z dyrektor ALO PB Katarzyną Wiszowatą-Walczak i Maksymilianem Maciejkiem rozmawiała Aneta Topczewska: