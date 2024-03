XXIV edycja Zbiórki Żywności „TAK. Pomagam”

6 marca, 2024

Fot. Caritas

XXIV edycja ogólnopolskiej Zbiórki Żywności „TAK. Pomagam” odbędzie się już w piątek (08.03) i sobotę (09.03). Zebrana żywność trafi do osób potrzebujących, ubogich i bezdomnych.

Ponad 400 wolontariuszy będzie czekać w 29. sklepach na terenie Archidiecezji Białostockiej na produkty, które będzie można złożyć do koszyka.

– Zbieramy produkty przede wszystkim z długim terminem do spożycia czyli kaszę, makarony, cukier, żeby pomóc takim osobom, żeby też miały żywność i mogły skorzystać z tych świąt w najlepszy godny sposób, stawiamy też na produkty chemiczne, one też są teraz niezbędne – mówi Angelika Polewko, koordynatorka zbiórki. – Żywność, którą zbierzemy trafia do Centrum Pomocy Samarytanin przy ul. Kolejowej w Białymstoku i tam zostanie posegregowana, zostaną sporządzone paczki, które trafią do osób potrzebujących na święta.

Caritas organizuje zbiórki żywności dwa razy w roku, przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. (jł)

Z Angeliką Polewko rozmawiała Julia Łata: