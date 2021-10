Październik 11, 2021

źródło: mat. org. źródło: mat. org.

Boks, karate kyokushin, grappling, K-1, mma – walki w tych formułach będzie można obejrzeć na XVI Gali MMA CUP Michałowo 2021. Wydarzenie już w najbliższą sobotę (16.10) o 18.00.

Bardzo ciekawie zapowiada się walka wieczoru, w której zmierzą się białostoczanin Kamil Czyżewski i Farrukh Saydullaev z Uzbekistanu.

– To zawodnicy o podobnym reokordzie. Kamil Czyżewski to mistrz Polski w amatorskim MMA, ma na koncie cztery walki zawodowe. Z kolei Farrukh Saydullaev to bardzo silny przeciwnik, dobry amator, który stoczył dwie wygrane walki zawodowe. To będzie walka na styku, liczymy na bardzo ciekawe spotkanie – mówi Lech Gorczak, organizator gali, promotor MMA na Podlasiu.

XVI Gala MMA CUP Michałowo 2021 odbędzie się na hali sportowej SP w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Słuchając nas na 87,7 FM możecie wygrać wejściówki na to wydarzenie. (mt)