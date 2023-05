Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki. Stadion pełen atrakcji i odwiedzających

14 maja, 2023

Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki/Fot. A. Topczewska Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki/Fot. A. Topczewska

Aż 60 atrakcyjnych propozycji dla całych rodzin przygotowały podlaskie uczelnie na Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki. Setki osób przybyły w niedzielę (14.05) na Stadion Miejski w Białymstoku.

Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki to największa w naszym regionie impreza plenerowa łącząca naukę z dobrą zabawą i wartościową rozrywką.

Były pokazy robotów, samodzielne projektowanie zielonych przystanków, oglądanie świata przez mikroskopy, spotkania z egzotycznymi owadami i zwierzętami, eksperymenty naukowe, kolorowa chemia, dmuchańce, plac zabaw, malowanie twarzy i zabawy piłkarskie z trenerami Akademii Jagiellonii Białystok dla najmłodszych.

Na nieco starszych odkrywców czekały stanowiska z eksperymentami, spotkanie z konstruktorami bolida wyścigowego i łazików, prezentacje gier komputerowych, ciekawostki biologiczne, pokazy pierwszej pomocy.

Można było nauczyć się podstaw judo od zawodników Klubu Judo Politechniki Białostockiej i zobaczyć pokazy fitness oraz pokazy tańca sportowego i akrobatyki sportowej Kacpra Złotkowskiego i Eryka Czempińskiego.

Starsze dzieci, nastolatków, rodziców czy opiekunów zainteresowały prelekcje z zakresu biotechnologii, tajniki zawodu architekta krajobrazu, oczyszczanie wody za pomocą bakterii, czy przerabianie zwykłych rowerów na pojazd elektryczny. Były też pokazy i spotkanie z filmowcem, który wykorzystał technologię VR do opowieści o magicznym Podlasiu.

Nie zabrakło porad dotyczących profilaktyki zdrowia, fizjoterapii, rehabilitacji, konsultacje dietetyczne. Było też spotkanie z młodymi wynalazcami zupełnie nowych i niezwykle użytecznych urządzeń wspierających osoby z różnymi niepełnosprawnościami.un

Atrakcjom przy stoiskach towarzyszyły występy Chóru Politechniki Białostockiej, zagrało też combo jazzowe, zaś na świeżym powietrzu usłyszeliśmy przeboje muzyki filmowej i musicalowej w wykonaniu big bandu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku.

Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku otworzył oficjalnie XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jednocześnie dał przedsmak tego, co w ramach festiwalu w dniach od 15 do 19 maja przygotowały uczelnie współorganizujące to wyjątkowe wydarzenie. Chodzi o przybliżenie i popularyzację działalności oraz osiągnięć uczelni białostockich, łomżyńskich i suwalskich. Podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki mają one okazję przekonać szerokiego odbiorcę, że to w naszym województwie bije serce nauki i nie trzeba opuszczać naszego regionu, aby dołączyć do twórców i badaczy, który rozwijają wiedzę i prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie.

XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbywa się pod hasłem „Nauka to więcej niż wiedza”. Festiwal współorganizują: Politechnika Białostocka (główny koordynator), Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku.

Swoimi patronatami wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Łomży, Prezydent Miasta Suwałk, Podlaski Kurator Oświaty. (jd, at)

