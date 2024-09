25 września, 2024

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Opłaty za egzaminy na prawo jazdy wzrosną. Tak zdecydowali radni województwa podlaskiego i jest to zgodne z ostatnim komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podwyżki wynikają nie tylko z inflacji, ale także z rosnących cen energii oraz paliwa.

– Ustawa wskazuje w jakiej wysokości muszą wzrosnąć opłaty. W tym roku wynosi 11,4%. Egzaminy teoretyczne wzrosłyby z obecnego poziomu 50 zł do poziomu 55 zł, natomiast egzaminy praktyczne z poziomu 200 zł do poziomu 222 zł, na wyższe kategorie z poziomu 250 zł do poziomu 278 zł – mówi Zbigniew Piotrowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wzrost cen za egzaminy na prawo jazdy wejdzie w życie od 1 listopada 2024 roku.(km)