Wzmożone kontrole trzeźwości kierowców na podlaskich drogach

26 sierpnia, 2024

Akcja „Trzeźwy poniedziałek”, źródło: KWP Białystok Akcja „Trzeźwy poniedziałek”, źródło: KWP Białystok

Kilkudziesięciu nietrzeźwych kierowców zatrzymała podlaska policja w poniedziałkowy (26.08) poranek. Od 6:00 trwa akcji „Trzeźwość”, w trakcie której sprawdzani są kierowcy. Działania potrwają do wtorku (27.08) rana.

– Niestety już pierwsze wykonane pomiary wskazywały na to, że na podlaskich drogach jeżdżą kierowcy, którzy wsiedli do samochodu na podwójnym gazie. Tutaj rekordzistą okazał się mężczyzna zatrzymany w Bielsku Podlaskim. Ten kierowca samochodu osobowego miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Tylko do końca lipca podlaska policja zatrzymała blisko tysiąc nietrzeźwych kierowców. Co więcej, spowodowali oni 15 wypadków drogowych, co stanowi blisko 8% wszystkich zdarzeń drogowych w województwie podlaskim.

Policjanci przypominają, że każdy, kto wsiądzie za kierownicę po spożyciu alkoholu, naraża nie tylko siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego. (hk)

Podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o akcji „Trzeźwość”: