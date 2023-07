Wzmocnienie niezależnego środowiska tańca. „Przestrzenie Sztuki Białystok” do końca roku w mieście i regionie

17 lipca, 2023

Przestrzenie Sztuki Białystok 2022, fot. M. Czapko Przestrzenie Sztuki Białystok 2022, fot. M. Czapko

Dziesiątki artystycznych działań, które do końca roku odbędą się w Białymstoku i regionie, przewiduje tegoroczna odsłona programu „Przestrzenie Sztuki Białystok”. Będą to np. spektakle taneczne, warsztaty, pokazy, spotkania, rezydencje choreograficzne, działania edukacyjne. Właśnie trwają pierwsze nabory w organizowanych w ramach programu konkursach otwartych.

Program będzie realizowany dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 600 tys. złotych. Działania zaplanowano nie tylko w Białymstoku, ale też w kilku miejscowościach, m.in. w Bielsku Podlaskim, Łapach, Łomży i Sejnach.

– „Przestrzenie Sztuki Białystok” to cztery obszary działań. Pierwszy to są działania artystyczne i tutaj mamy prezentacje, produkcje spektakli tanecznych oraz rezydencje. Kolejny to są działania edukacyjne – warsztaty i szkolenia, przy czym oddzielnie warsztaty, szkolenia dla instruktorów, pedagogów, czyli środowiska tańca zawodowego, a oddzielnie warsztaty, szkolenia i lekcje dla uczniów, młodzieży szkolnej, pasjonatów i miłośników tańca. Są też działania prospołeczne, w których mamy przede wszystkim działania aktywizujące społeczności lokalne i kolejne prozdrowotne też skierowane do tancerzy, choreografów środowiska, związane z rehabilitacją i wspieraniem zdrowia tancerzy – mówi koordynatorka projektu Karolina Garbacik z Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca – jednego z lokalnych operatorów tego programu.

W realizację programu włącza się także Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury. Główną ideą „Przestrzeni Sztuki” jest wspieranie niezależnego środowiska artystycznego.

– To, co łączy wszystko w „Przestrzeniach Sztuki” to fakt, do kogo są one skierowane. Przede wszystkim mają one wspierać niezależne środowisko tańca zawodowego. Środowisko, które nie jest powiązane z żadną instytucją, a jest to bardzo szerokie środowisko, które potrzebuje stworzenia im warunków do pracy, do twórczości, do realizacji jakiś pomysłów i właśnie „Przestrzenie Sztuki” mają temu służyć – dodaje Garbacik.

Działania w ramach programu „Przestrzenie Sztuki” będą realizowane także w innych miastach – Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Kielcach. „Przestrzenie Sztuki” to program rozwijany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. (mt)

O przebiegu programu „Przestrzenie Sztuki Białystok” mówi koordynatorka projektu Karolina Garbacik z Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca: