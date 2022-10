Podlaskie Forum Ekonomiczne. Wyzwania edukacji w przemyśle 4.0 oczami rektorów białostockich uczelni

Październik 12, 2022

Podlaskie Forum Ekonomiczne, fot. Hanna Kość Podlaskie Forum Ekonomiczne, fot. Hanna Kość

O „Edukacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej” rozmawiano w środę (12.10) na Podlaskim Forum Ekonomicznym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Włodarze białostockich uczelni, przedstawiciel biznesu oraz ministerstwa rozważali, jakie wyzwania stoją przed szkolnictwem.

W dyskusji wybrzmiało, że na równi z kompetencjami technicznymi i specjalistycznymi, ważne są również umiejętności miękkie, np. takie jak współpraca.

– Nasz system kształcenia opiera się na tym, że dajemy podstawową i fundamentalną wiedzę inżynierską – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Ponad to staramy się budzić w naszych studentach ducha innowacyjności i kreatywności. Otwierać ich głowy na nowe pomysły. A te nowe pomysły, zwłaszcza rozwiązania techniczne, tworzy się w zespołach, więc mamy pracę zespołową. Po drugie tworzy się dla ludzi, więc mamy empatię i spojrzenie na potrzeby otoczenia.

Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Adrian Chabowski podkreśla, że przemysł 4.0 na uczelni jest mocno wdrożony, ale stanowi duże wyzwanie.

– Jeżeli popatrzymy na badania, jakie robimy na Uniwersytecie Medycznym, to one są związane ze sztuczną inteligencją, cyfryzacją, informatyzacją, ale to jest wyzwanie dla kadry nauczycieli akademickich, bo żeby prawidłowo nauczać studenta, to najpierw asystent powinien poznać program i umieć go skorygować – mówi prof. Adrian Chabowski.

Spotkania biznesu i nauki są ważne.

– Z jednej strony kwestia inwestowania w te technologie, uczenia się ich, ale przede wszystkim wykorzystywania w biznesie. To jest najważniejsze – mówi prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku. – Spotkania nauki i biznesu jest niezbędne, żeby pokazać, w którym kierunku powinniśmy zmierzać i jakie działania podejmować, aby szybciej w biznesie wykorzystywać te rozwiązania naukowe, które mogą być technologicznie najlepsze.

Podlaskie Forum Ekonomiczne to międzynarodowa konferencja o rozwoju Polski Wschodniej, współpracy gospodarczej z Azją, bezpieczeństwie ekonomicznym, gospodarce cyfrowej oraz wyzwaniach gospodarczych. (hk)