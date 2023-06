30 czerwca, 2023

Wystawa urbanistów na Rynku Kościuszki w Białymstoku, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Wystawa urbanistów na Rynku Kościuszki w Białymstoku, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Na Rynku Kościuszki od piątku (30.06) można oglądać wystawę „Historia planowania przestrzennego Białegostoku od XVIII do XXI wieku” przygotowaną z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich.

To kilkanaście przekrojowo wybranych opracowań urbanistycznych od czasów Jana Klemensa Branickiego do czasów współczesnych. Są to opracowania urbanistyczne w formie map obejmujących całe miasto.

Prezentowane opracowania to m.in. obecne i archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, archiwalne miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego Białegostoku, archiwalny plan regulacyjny, jak też najstarsze dostępne opracowania kartograficzne z XVIII wieku.

Oglądając wystawę można zidentyfikować charakterystyczne punkty czy też konkretne ulice i budynki. Dzięki temu każdy odwiedzający wystawę może zobaczyć, jak jego okolica wyglądała w planach 50, 100, czy 200 lat temu.

Wystawa została zorganizowana przez pracowników Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z białostockim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. (mt)