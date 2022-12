Wystawa „Rudymenty” w Galerii Biuro Wystaw Kulturoznawczych na UwB

Grudzień 1, 2022

Karol Więch, fot. Kamila Dąbrowska/ UwB Karol Więch, fot. Kamila Dąbrowska/ UwB

„Rudymenty” – to tytuł wystawy, którą można oglądać w Galerii Biuro Wystaw Kulturoznawczych, działającej w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku. Prezentowane są na niej prace Karola Więcha, kulturoznawcy, nauczyciela akademickiego i twórcy wizualnego.

Wystawa „Rudymenty” zawiera prace mające na celu wyrażenie ciągłości między przeszłością w jej pierwotnym i trybalnym wymiarze, a tym, co się aktualnie wydarza i co prowokuje pytania o nadchodzącą przyszłość. W obrazach i grafikach, tworzących ekspozycje, znika człowiek jako jednostka, ustępując miejsca kolektywowi lub abstrakcji syntetyzującej piękno i popęd destrukcji, schematyczność i przypadkowość. Prace Karola Więcha wynoszą na plan pierwszy kształty, deformacje i układy, rozumiane jako uniwersalne narzędzia reprezentacji rzeczywistości. Stają się one raczej wizualnym esejem lub kulturoznawczą wypowiedzią, niż pracami mającymi za zadanie wprowadzenie odbiorcy w stan błogości i zadowolenia.

Karol Więch – to kulturoznawca, nauczyciel akademicki i twórca wizualny. W swoich pracach, do których należą zarówno obrazy, prace wykonane tuszem, jak i grafiki cyfrowe, wykorzystuje abstrakcyjne układy linii oraz kształty ludzi poddane subiektywnej deformacji. Szukając inspiracji Karol Więch sięga do sztuki prehistorycznej i tradycyjnej, chociaż w jego twórczości można dostrzec echa fowizmu, art brut oraz nowej figuracji. Pojawiają się tutaj motywy konfliktów zbrojnych, kolektywnych prześladowań, utraty indywidualności, które koegzystują obok potrzeby miłości, uznania i szukania sensu w zmieniającej się rzeczywistości. Ramą spajającą prace, jak zauważa sam autor, jest ponadczasowe krążenie pewnych uniwersaliów, kryjących się pod fasadą estetyczną dzieła.

Sztuka, dla Karola Więcha, jest w dużej mierze formą wizualnego eseju, który nie obawia się reprezentować wewnętrznych poruszeń i poglądów twórcy, mierząc się ze wstydliwymi społecznie i drażniącymi kwestiami.

– Na znaczną część ekspozycji składają się prace wykonane tuszem. Jest to szczególnie wymagająca technika, która niestety nie wybacza pomyłek. Małe abstrakcyjne układy przeradzają się w całe konstelacje. One natomiast łączą się z kształtem mającym zarówno pierwotny, jak i nowoczesny wymiar – opowiada Karol Więch w filmowej zapowiedzi wystawy.

Galeria Biuro Wystaw Kulturoznawczych, działająca w Instytucie Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku, zainaugurowała działalność w październiku 2021 r. Założyła ją studentka kulturoznawstwa Marta Pogorzały, która pełni funkcję prezesa BWK. Opiekunem artystycznym Galerii jest Maja Rogala. (mt)

O wystawie opowiada opiekun artystyczny Galerii mgr Maja Rogala: