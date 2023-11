20 listopada, 2023

Galeria Arsenał, Radykalne rodzicielstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria Arsenał, Radykalne rodzicielstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa „Radykalne rodzicielstwo” w Galerii Arsenał to próba pokazania na wiele sposobów roli rodziców – jako opiekunów, ale też poprzez poruszane treści, jako osób które wprowadzają dzieci w świat dorosłych – ukrytych prawd, odpowiedzialności obywatelskiej czy umiejętności komunikacji.

Kuratorką wystawy jest Eliza Urwanowicz-Rojecka, a pośród autorów są Elżbieta Jabłońska z synem Antonim, czy Liubow Malikowa, która po półtorarocznej emigracji wróciła z małymi dziećmi do Kijowa, by tam tworzyć artystyczno-modowy kolektyw DisOrder.

– Jeżeli chodzi o narrację w ramach wystawy „Radykalnego rodzicielstwa” wydaje mi się, że pokazuje bardzo różne modele, nie tylko macierzyństwa, ale generalnie rodzicielstwa, bo są tutaj też głosy ojców – mówi Eliza Urwanowicz-Rojecka, kuratorka wystawy. Żaden z tych sposobów podejścia do rodzicielstwa nie jest w żaden sposób ani wynoszony, ani w jakiś sposób pejoratywnie oceniany. Wdaje nam się, że tutaj różnorodność w podejściu do rodzicielstwa jest obecna i powinniśmy to uszanować.

W grudniu zaplanowano oprowadzenie kuratorskie po wystawie w języku białoruskim i ukraińskim oraz warsztaty i koncert. „Radykalne rodzicielstwo” w Galerii Arsenał można oglądać do 21 stycznia 2024 roku. (jd)

Z kuratorką i twórczyniami wizualnymi rozmawiał Zjerzony kulturą Jerzy Doroszkiewicz: