31 października, 2024

Prezentacje 2024 grupy Bochemia, fot. Jerzy Doroszkiewicz Prezentacje 2024 grupy Bochemia, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa „Prezentacje 2024” w galerii Podlaskiego Instytutu Kultury jest podsumowaniem rocznej pracy działającej przy Podlaskim Instytucie Kultury grupy Bochemia.

Grupa łączy osoby o zaawansowanych umiejętnościach malarskich, pragnące dalej rozwijać swój styl oraz warsztat. Twórcy stawiali sobie różnorodne cele, które każdy realizował indywidualnie, zachowując własny, niepowtarzalny styl.

– To są efekty pracy, którą na co dzień wykonujemy w ciągu roku. Pracy jest dość dużo, dlatego, że tematów też było dużo, bo przyjęliśmy taką zasadę, że na zajęciach każdy wymyśla temat, pisze na kartce, wrzucamy kartkę do kosza losujemy i na ten wylosowany temat trzeba na następne zajęcia przynieść prace, które omawiamy, robimy korekty, podpowiadamy, żeby te prace doprowadzić do efektu takiego, żeby można było pokazać na wystawie – mówi Adam Ślefarski, opiekun grupy z Podlaskiego Ośrodka Kultury.

W wystawie Prezentacje 2024 bierze udział 19 twórców. Ich prace w galerii przy ulicy Kilińskiego 8 można oglądać do 25 listopada. (jd)

