Wystawa „Poetyka plakatu” Zbigniewa Waszczeniuka w Galerii Marchand

12 sierpnia, 2024

Zbigniew Waszczeniuk – Poetyka plakatu, fot. Jerzy Doroszkiewicz Zbigniew Waszczeniuk – Poetyka plakatu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Poetyka plakatu” Zbigniewa Waszczeniuka to najnowsza wystawa prezentowana w Galerii Marchand przy ul. Kilińskiego.

Zbigniew Waszczeniuk od lat doskonali się w sztuce plakatu. To absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. Uprawia rysunek, malarstwo, grafikę oraz formy przestrzenne. Twórca posługuje się graficznymi skrótami, którymi najlepiej komunikuje się z otoczeniem. Woli, by to dzieło przemawiało. Wystawę prac Waszczeniuka zatytułowaną „Poetyka plakatu” przygotował w Galerii Marchand Janusz Żabiuk.

Zbigniew Waszczeniuk swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach m.in. w Bazylei, Paryżu i Sztokholmie, mają one również swoje stałe miejsce w zbiorach prywatnych w USA, Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Niemczech, Włoszech i w Grecji. Mieszka i pracuje w Supraślu. (jd)

Na wernisażu wystawy „Poetyka plakatu” w Galerii Marchand był #Zjerzonykulturą Jerzy Doroszkiewicz: