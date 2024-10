Wystawa fotografii białostockich sportowców, którzy wzięli udział w tegorocznej Olimpiadzie w Paryżu

17 października, 2024

fot. Karolina Mazurek fot. Karolina Mazurek

Od czwartku (17.10.) mieszkańcy Białegostoku mogą zobaczyć wystawę fotografii białostockich sportowców, którzy wzięli udział w tegorocznej Olimpiadzie w Paryżu. Zdjęcia można obejrzeć na rynku Kościuszki, przy Sienkiewicza.

– Białystok reprezentowała rekordowa liczba zawodniczek i zawodników, bo aż siedmioro, z czego są medale. Medal po 48 latach, drugi w historii Natalii Kaczmarek, brązowy, i złoty medal Rafała Czupera na igrzyskach paraolimpijskich, ale państwo znacie dewizę Barona de Couberton, najważniejszy jest udział, już sam udział w bycie olimpijczykiem, to jest wielka nobilitacja, to są też ambasadorowie białostockiego sportu, mamy tu dziewięcioro zawodników i zawodniczek – mówi Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku.

Na otwarciu wystawy pojawił się także Wojciech Nowicki, lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem, który w 2020 roku, na zawodach w Tokio, został mistrzem Olimpijskim.

– Bardzo fajnie, że możemy przeżyć to jeszcze raz. Fajnie, że my białostoczanie bierzemy w tym udział, bardzo się cieszę, że mieszkańcy mogą poprzez przechodzenie przez Rynek Kościuszki, spojrzeć na te fotografie, przeczytać, dowiedzieć się nowych informacji, jeszcze są z nami. Ja uważam, że kibice najważniejsi są w sporcie, bez nich sportu by nie było. Bardzo się cieszę, że powstała taka inicjatywa oby takich więcej. Ja już skupiłem się na kolejnych przygotowaniach i przyszłym sezonie, Paryż czy Tokio czy Rio de Janeiro, to już jest historia, a trzeba już się skupiać na kolejnych celach – mówi Wojciech Nowicki lekkoatleta, Mistrz Olimpijski, ambasador Politechniki Białostockiej.

Zdjęcia wykonane są przez Pawła Skrabę, Łukasza Szeląga, Radosława Jóźwiaka, Dawida Gromadzkiego i Annę Strzelak. Wystawę fotografii białostockich sportowców, która znajduje się na Rynku Kościuszki, można oglądać jeszcze przez 2 tygodnie.(km)