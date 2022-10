Wyśniona historia kina na Podlasiu – promocja albumu w Famie

Październik 11, 2022

We wtorek (11.10) o 18:30 w Famie odbędzie się promocja albumu fotograficznego „Wyśniona historia kina na Podlasiu”. Pierwsze sto osób, które przyjdzie na spotkanie otrzyma egzemplarz tego wydawnictwa.

Album „Wyśniona historia kina na Podlasiu” to wyprawa w przeszłość, którą odbędziemy z bohaterami ponad 40 fotografii. Na zdjęciach wykonanych w archaicznej technice mokrego kolodionu można zobaczyć m.in. zdobywców Oscarów i nominowanych do tej nagrody, czyli Andrzeja Wajdę, Borisa Kaufmana i Benjamina Zemacha, ikonę kina dokumentalnego Dzigę Wiertowa, znane przedwojenne aktorki Norę Ney, Renatę Radojewską i Tolę Mankiewiczównę, gwiazdy kina i teatru jidysz Minę Bern i Miriam Kressin, wybitnych kompozytorów muzyki filmowej: Mischę Spoliansky’ego, który odkrył Marlenę Dietrich oraz Jaya Gorneya, dzięki któremu do filmu trafiła Shirley Temple, niezwykłą kostiumografkę i scenografkę Aleksandrę Ekster, jednego z czołowych operatorów polskiego kina Alberta Wywerkę, a także wynalazcę Piotra Lebiedzińskiego, który konkurował z samymi braćmi Lumiere. Co ich łączyło? Wszyscy urodzili się w Białymstoku lub na Podlasiu oraz mieli realny wpływ na historię nie tylko polskiego, ale i światowego kina. W legendarne postaci wcielili się również stąd pochodzący współcześni artyści.

– Zapraszamy bardzo serdecznie na to spotkanie. Będzie można z nami porozmawiać, dostać autograf, zobaczyć stuletni aparat z Cieszyna, ale też magiczne szybki, na których cała ta opowieść się snuła. Będzie można zobaczyć też film, który pokazuje cały proces, czyli nasz słynny kolodionowóz, który jest przygotowany do tego, by być ciemnią fotograficzną. Na pewno nie będzie to zmarnowany wieczór – przekonuje Tomasz Adamski, jeden z autorów albumu.

Początek o 18:30. Wstęp jest wolny. Spotkanie poprowadzi dr Maciej Białous. (mt)