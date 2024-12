Wyobraźnia jako klucz do przyszłości: Białostockie przedstawienie na EXPO 2025 w Osace

11 grudnia, 2024

Próba spektaklu fot. Paweł Cybulski Próba spektaklu fot. Paweł Cybulski

W centrum nowoczesnych technologii często zapominamy, że u podstaw wszelkich odkryć cywilizacyjnych leży wyobraźnia. Akademia Teatralna w Białymstoku przypomina o tym w wyjątkowy sposób. Na szkolnej scenie tej uczelni powstało przedstawienie, które będzie reprezentować województwo podlaskie podczas Światowej Wystawy EXPO 2025 w Osace w Japonii. Spektakl pt. „Instrukcja obsługi p.a.t.y.k.a.” jest hołdem złożonym ludzkiej innowacyjności – a przede wszystkim wyobraźni.

Zabawa, która rozwija

Autorem scenariusza jest znany białostocki pisarz, Grzegorz Kasdepke, który w swojej twórczości od lat stawia na pobudzanie dziecięcej kreatywności i radości z odkrywania świata. Spektakl w zabawny sposób ukazuje, jak proste narzędzie, takie jak patyk, może stać się inspiracją do niezliczonych zabaw i przygód.

Kasdepke stawia istotne pytania:

Czy patyk może być bardziej fascynujący niż technologiczne nowinki?

Czy potrafimy jeszcze funkcjonować bez szczegółowych instrukcji?

Czy umiemy zaufać własnej intuicji i fantazji?

Te pytania mają na celu przypomnienie, jak ważna jest wyobraźnia w procesie rozwoju cywilizacji. Bez niej nie będzie nowych wynalazków, a tym samym – postępu.

Spektakl dla dzieci i dorosłych

Chociaż „Instrukcja obsługi p.a.t.y.k.a.” jest skierowana głównie do dzieci, to jej przesłanie trafi również do dorosłych widzów. W prostocie formy kryje się bowiem głębia refleksji nad kondycją współczesnego świata. Twórcy spektaklu zwracają uwagę, że w czasach zaawansowanych technologii łatwo zapomnieć o podstawowych wartościach, takich jak kreatywność, intuicja czy umiejętność zabawy.

Podlaskie na Światowej scenie

To nie pierwszy raz, kiedy białostocka Akademia Teatralna sięga po ambitne projekty. Reprezentowanie województwa podlaskiego na tak prestiżowym wydarzeniu, jak EXPO 2025, jest wyrazem uznania dla wysokiego poziomu artystycznego i innowacyjnego myślenia.

Spektakl nie tylko promuje region, ale również stanowi przypomnienie dla całego świata, że rozwój technologiczny nie może istnieć bez wyobraźni. Bo to ona jest pierwszym krokiem do każdego wielkiego odkrycia. (pc)

Posłuchaj naszej relacji z próby spektaklu: