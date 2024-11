Wyjątkowe odkrycie w centrum Białegostoku!

Podlaski konserwator zabytków, oraz kierownik Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania na Wydziale Architektury prof. Adam Musiuk, wydał decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu prac w tym miejscu, podkreślając wagę znaleziska. Jak zaznaczył, to niezwykle cenne odkrycie, które pozwala lepiej poznać historię jednego z najważniejszych zabytków w regionie.

– Myślę, że jest to najważniejsze odkrycie w tym roku, dlatego że odsłania nam się nieznana historia Białegostoku. Obiekty, o których mówię – my tylko mamy zapisy, że one istniały. Natomiast w tej chwili trafiliśmy na ich takie realne ślady. Odkrycia pozwolą na to, aby spojrzeć na Pałac Branickich jak na cały kompleks – mówi Adam Musiuk.