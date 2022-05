Wygrana Jagiellonii Białystok na koniec sezonu

Maj 21, 2022

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

40 punktów i 12 miejsce w tabeli – to bilans Jagiellonii Białystok na koniec sezonu PKO BP Ekstraklasy. Ostatnie spotkanie ligowe, z Górnikiem Łęczna, podopieczni trenera Piotra Nowaka wygrali 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Jesus Imaz.

– Cieszę się ze zwycięstwa, zakończyliśmy serię remisów. Myślę, że to dobry rezultat zarówno dla zespołu jak i dla strzelca bramki, Jesusa Imaza. Kiedy opadną emocje spróbujemy znaleźć receptę na przyszły sezon. Chcemy, żeby w zespole była jakość oraz żeby omijały nas kontuzje. Dla przykładu – w dzisiejszym meczu zabrakło pięciu podstawowych piłkarzy, którzy byli z nami przez wiele miesięcy. W zespole jest utalentowana młodzież, która jednak potrzebuje czasu. Mam nadzieję, że będziemy ich skutecznie wkomponowywać w drużynę. Będziemy również patrzeć na to, co przez najbliższe trzy tygodnie możemy zrobić na rynku transferowym – powiedział trener Piotr Nowak.

Najlepszy w tym sezonie był Lech. Zmagania zakończył z sumą 74 punktów. Drugi jest Raków (69 punktów), trzecia zaś Pogoń (65 punktów). (mt)