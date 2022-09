Wygraj z nadciśnieniem – XIX edycja kampanii Servier dla Serca

Wrzesień 28, 2022

źródło: Servier Polska źródło: Servier Polska

Mierz ciśnienie tętnicze, bo warto! – to główne przesłanie XIX edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, która w tym roku w całości poświęcona jest budowaniu świadomości i edukacji na temat nadciśnienia tętniczego.

W ramach kampanii Servier dla Serca białostoczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badaniach profilaktycznych. W najbliższy piątek (30.09) na Rynku Kościuszki obok Astorii w godz. 10:00 – 18:00 chętni zmierzą ciśnienie tętnicze, stężenie glukozy i cholesterolu oraz wskaźnik BMI (masy ciała). W uzasadnionych przypadkach pojawi się także możliwość skorzystania z konsultacji kardiologicznej oraz badania EKG serca.

Ambasadorem XIX edycji wydarzenia został Piotr Gruszka – siatkarz, trener i rekordzista pod względem liczby meczów rozegranych w reprezentacji Polski.

– Bardzo się cieszę, że moje drogi ponownie krzyżują się z kampanią Servier dla Serca. 8 lat temu miałem przyjemność wspierać XII edycję akcji i program edukacyjny Mamo, Tato, dbajmy o serce! dotyczący profilaktyki chorób układu krążenia, skierowany do dzieci szkół podstawowych. W tym roku chciałbym ponownie zwrócić uwagę na aspekt aktywności fizycznej podkreślając, że sport to nie tylko dobre samopoczucie i smukła sylwetka, ale przede wszystkim środek prewencyjny przed większością chorób – w tym przed nadciśnieniem tętniczym. Zachęcam do wykonywania nawet tych najprostszych ćwiczeń, jak marsz czy spacery, bo naprawdę warto! – przekonuje tegoroczny ambasador.

Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2018 r. niemal 10 milionów dorosłych Polaków miało zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze – co trzeci dorosły Polak zmaga się zatem z podwyższonym ciśnieniem krwi. Brak charakterystycznych objawów sprawia, że wiele osób pozostaje niezdiagnozowanych, dlatego szacuje się, że obecnie problem nadciśnienia dotyczy 12 milionów mieszkańców naszego kraju. (uk)