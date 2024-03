14 marca, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

W piątek (15.02) o 12:00 odbędą się wybory rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na to stanowisko jest jeden kandydat – prof. Marcin Moniuszko, który aktualnie jest prorektorem ds. nauki.

Podczas spotkania wyborczego, które odbyło się w czwartek (14.03) w Aula Magna Pałacu Branickich, mówił o swoich planach na rozwój uczelni.

– Naszym priorytetem jest oczywiście dbałość o właściwą jakość kształcenia – mówi prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – O to, by tak ważne przecież studia, które prowadzą do wykształcenia ludzi, którzy będą odpowiadali za życie i zdrowie, odbywały się na jak najwyższym poziomie i w jak najlepszych warunkach. Bardzo chcielibyśmy poprawić i rozbudowywać naszą bazę dydaktyczną i również bazę szpitalną. Bardzo chcielibyśmy również nie tylko utrzymać dotychczasowy poziom badań naukowych, ale naszym marzeniem jest ich dalsze rozwój.

Prof. Adrian Chabowski, który pełni funkcję prorektora ds kształcenia, popiera kandydaturę prof. Moniuszko na rektora.

– Nie spotkałem chyba takiej osoby, tak zaangażowanej w życie uczelni i w tak wiele projektów, które się dzieją na uczelni, więc jest to osoba która gwarantuje kontynuację, a z drugiej strony pełną pasję, bo to w takich czasach takich osób nam potrzeba, to jedyne wytłumaczenie – twierdzi prof. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W tym roku wybory rektorów odbędą się na wszystkich białostockich uczelniach. (hk)

Relacja Hanny Kość: