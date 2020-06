Wybory prezydenckie. Głos oddamy w lokalu bądź korespondencyjnie

Czerwiec 11, 2020

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Głosować będzie można i w lokalu wyborczym i korespondencyjnie.

W dniu wyborów lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00. Jeżeli ktoś planuje w tym czasie wyjazd, może dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu. Można to zrobić przez internet lub osobiście w urzędzie gminy (wówczas wcześniej należy pobrać z internetu wniosek o dopisanie do spisu wyborców). Ostateczny termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców upływa 23 czerwca.

Osoby, które zdecydują się na głosowanie korespondencyjne (np. ze względu na kwarantannę), muszą o tym powiadomić urząd gminy do 16 czerwca. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego powinni otrzymać pakiety wyborcze do 23 czerwca. Termin wrzucenia kopert zwrotnych do skrzynek pocztowych lub dostarczenia ich do urzędów gmin mija 26 czerwca. Również w dniu wyborów w godzinach otwarcia lokali będzie możliwe dostarczenie kopert do właściwych obwodowych komisji wyborczych – osobiście lub za pośrednictwem innych osób.

Urząd Miejski apeluje do mieszkańców, aby sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców załatwiali głównie w formie elektronicznej, pocztą lub wrzucając wniosek do urny podawczej znajdującej się w budynku urzędu przy ul. Słonimskiej 1. (mt/mc)