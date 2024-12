Wybitne osiągnięcia naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku docenione przez Minister Zdrowia

5 grudnia, 2024

Fot.: UMB Fot.: UMB

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna uhonorowała naukowców i nauczycieli akademickich z uczelni medycznych za ich wyjątkowe osiągnięcia. W gronie laureatów znalazły się także wybitne osobistości związane z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Prestiżowe wyróżnienia za całokształt pracy

Nagrody Ministerstwa Zdrowia przyznano za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, wdrożeniowe i organizacyjne. Wyróżniono zarówno całe zespoły badawcze, jak i osoby indywidualne. Wyboru laureatów dokonał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli uczelni medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co gwarantuje prestiż i obiektywizm procesu.

W gronie indywidualnie nagrodzonych znaleźli się profesor Maryna Krawczuk-Rybak, a także rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Adam Krętowski i Adrian Chabowski. Ich wkład w rozwój medycyny oraz edukacji akademickiej został szczególnie doceniony, co stanowi inspirację dla całej społeczności naukowej.

Docenieni badacze i zespoły

Sukces naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to efekt wieloletniego zaangażowania w badania oraz innowacyjne projekty, które mają realny wpływ na rozwój medycyny i ochrony zdrowia. Wyróżnione zespoły badawcze są dowodem na to, że współpraca i interdyscyplinarne podejście mogą prowadzić do przełomowych odkryć.

Nagrody Ministra Zdrowia to nie tylko wyraz uznania, ale także motywacja dla środowiska naukowego do dalszych działań na rzecz pacjentów i społeczeństwa.

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego otrzymali następujące nagrody:

Nagroda w zakresie działalności naukowej – nagroda zespołowa za badania nad immunologicznymi mechanizmami chorób zapalnych oraz regeneracji i gojenia tkanek. Zespół w składzie:

– dr hab. Andrzej Józef Eljaszewicz,

– dr hab. Łukasz Bołkun,

– dr Marlena Tynecka,

– dr hab. Kamil Krzysztof Grubczak.

Nagroda w zakresie działalności dydaktycznej – nagroda zespołowa za redakcję i współautorstwo podręcznika akademickiego pt. „Problemy transfuzjologiczne w onkologii i hematoonkologii”. Zespół w składzie:

– prof. dr hab. Marek Radziwon,

– prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz.

Nagroda w zakresie działalności wdrożeniowej – nagroda zespołowa

za wdrożenie technologii „omicznych” w ochronie zdrowia. Zespół w składzie:

– prof. dr hab. Adam Krętowski,

– dr Magdalena Niemira,

– prof. dr hab. Michał Ciborowski,

– dr Anna Erol,

– dr Agnieszka Ostrowska,

– dr Karolina Pietrowska,

– dr Patrycja Mojsak.

Nagroda w zakresie działalności organizacyjnej

– prof. dr hab. Adrian Chabowski za stworzenie Centrum Doskonałości Dydaktycznej ukierunkowanego na rozwój technik nauczania na odległość z wykorzystaniem platform LMS.

Nagroda za całokształt dorobku:

– prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak z Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii.

Nagroda z inicjatywy Ministra Zdrowia za działalność organizacyjną

– prof. dr hab. Adam Krętowski (Rektor w latach 2016–2024). (ew)