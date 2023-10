Współpraca Politechniki Białostockiej i Tianjin Chengjian University w Chinach

4 października, 2023

Fot. Dariusz Piekut Fot. Dariusz Piekut

Politechnika Białostocką podpisała umowę o programie wymiany studenckiej z Tianjin Chengjian University w Chinach. To kolejny krok w stronę umiędzynarodowienia uczelni.

Uczelnie tworzą Międzynarodową Szkołę Inżynierską, która oparta jest o podwójne dyplomowanie. Ta szkoła łączy trzy uczelnie: Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską.

– Wymianę prowadzimy już od wielu lat – mówi rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta-Kosior Kazberuk. – Projekt, o który walczyliśmy długo i który uzyskał poparcie ministerstwa Chin tuż przed pandemią, przetrwał ten okres i teraz rozwija się bardzo dobrze. Co roku przyjeżdżają do nas studenci z Tianjin Chengjian University, żeby studiować budownictwo i inżynierię środowiska.

Podpisanie umowy jest przypieczętowaniem długoletniej współpracy na rzecz kształcenia kadr specjalistów. Poprzednia umowa z 2021 roku prezentowała nieco szczuplejszy zakres wymiany. Teraz specjalistyczne wykształcenie będą zdobywać studenci zarówno w Politechnice Białostockiej, jak i w Tianjin Chengjian University w Chinach.

– Aktualnie przyjechało do nas 82 studentów, przy czym oczekujemy, że w kolejnych latrach będzie do nas przyjeżdżało jeszcze więcej studentów – mówi dr inż. Dariusz Andraka, prodziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli już ponad 100 studentów z Chin. Generalnie prowadzimy zajęcia dla ponad 500 studentów, ponieważ są to zajęcia zdalne dla studentów przebywających w Chinach.

Do 2028 roku Międzynarodowa Szkoła Inżynierska może objąć kształceniem na studiach 1. i 2. stopnia łącznie ok. 1250 studentów, z czego ok. 700 będzie studiowało na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska, współprowadzonych przez PB.

– Niewątpliwie jest do duży rozwój umiędzynarodowienia uczelni – tłumaczy prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. – Tianjin Chengjian University to bardzo ważny dla nas partner, z którym współpracujemy w sposób dydaktyczny. Mamy nadzieję rozwijać współpracę naukową. Podpisanie kolejnej umowy dotyczącej mobilności studentów przyniesie realne efekty i wzrost studentów wyjeżdżających do Chin i przyjeżdżających do nas z Chin.

W przyszłości planowane jest też poszerzenie liczby kierunków studiów w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. (hk)