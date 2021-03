Wspólny Las. Mnogość atrakcji w Lesie Solnickim w Międzynarodowy Dzień Lasów

Marzec 19, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przypadający w najbliższą niedzielę (21.03) pierwszy dzień kalendarzowej wiosny warto będzie spędzić na świeżym powietrzu, np. w Lesie Solnickim, gdzie wiele będzie się działo.

Zaplanowano tam spacery przyrodnicze, zabawy dla dzieci, spotkanie z psią behawiorystką oraz potańcówkę z zespołem Batereja. Wszystko to w ramach ogólnopolskiej oddolnej akcji obywatelskiej „Wspólny Las”.

Wydarzenia tego dnia odbędą się w ponad dwudziestu miejscach w Polsce, w puszczach i lasach miejskich.

Spacery i inne atrakcje zorganizowane przez lokalne inicjatywy mają na celu podkreślić wyjątkową społeczną, krajobrazową i przyrodniczą rolę lasów, a także zwrócić uwagę na przykry fakt, że jako obywatele mamy bardzo mały wpływ na to, co dzieje się z naszymi lasami.

– Chcemy tą akcją zwrócić uwagę na to, że lasy są wspólne. Ponad 80 procent lasów w Polsce to lasy państwowe, czyli należące do społeczeństwa, do nas obywateli. Prawnie jednak mamy bardzo mały wpływ na tę ogromną ilość lasów i praktycznie nie możemy decydować o tym, co się z nimi dzieje, np. o wycinkach. T jest ważny problem i warto na to zwrócić uwagę i jakoś to zmieniać – mówi aktywistka leśna, Ewelina Głowacka.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Zainteresowani udziałem muszą się jednak wcześniej zapisać. (mt/mc)

O szczegółach wydarzenia opowiada jedna z jego współorganizatorek, Ewelina Głowacka:

Spacerowy rozkład:

9:00 – 15:00 – Gra leśna – pobierz bądź wydrukuj mapkę (zamieścimy ją tutaj w sobotę!), przejdź trasę wykonując zadania i zbierając leśne ciekawostki, baw się dobrze i wygraj spacer z przewodnikami Izabelą Czajkowską i Andrzejem Tarasewiczem (w grę będzie można bawić się samodzielnie/rodzinnie, spacerując sobie po lesie)

09:00 – „Posłuchaj co głos ptaków niesie – wiosenny spacer po Solnickim Lesie” – spacer z ornitologiem Michałem Kornilukiem (rozpoznawanie ptaków i cały worek ciekawostek o nich!)

liczba miejsc ograniczona

zapisy: silalasu@gmail.com

10:00 – „Shinrin-yoku – kąpiel leśna” – spacer z lekarką, przewodniczką kąpieli leśnych Katarzyną Simonienko z Centrum Terapii Lasem

liczba miejsc ograniczona

zapisy: k_simonienko@wp.pl

11:30 – Krótkie info dla nas wszystkich i dla prasy – dlaczego warto żeby Las Solnicki został w mieście

12:00 i 12:35 – Spacery z behawiorystką psów Aliną Bendiuk – liczba miejsc z pieskami ograniczona!

zapisy: silalasu@gmail.com

(prośba o zabranie smakołyków dla psów i ograniczenie do psów które potrafią współpracować, właściciele psów „trudnych” będą mogli uzyskać specjalistyczną poradę)

13.15 – Spacerująca LEŚNA POGRAJKA z Kapelą Batareja