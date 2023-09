Wspólna akcja Jagiellonii Białystok i RCKiK w Białymstoku

25 września, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Jagiellonia Białystok we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku łączy siły w ramach akcji „Bilet za krew”.

We wtorek (26.09) do rozgrywek o Puchar Polski przystąpią oba zespoły Jagiellonii. Rezerwy o 12.30 podejmą przy Elewatorskiej Koronę Kielce, a drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca zagra o 21:00 przy Słonecznej ze Śląskiem Wrocław. Jednocześnie we wtorek (26.09) od 8:00 do 12:30 a terenie Ośrodka Treningowego Jagiellonii Białystok pojawi się krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszyscy chętni będą mogli podzielić się krwią. Tego dnia będzie też można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Natomiast od środy (27.09) do piątku (29.09) oddając krew w siedzibie RCKiK przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 23 w Białymstoku będzie można otrzymać voucher uprawniający do odbioru biletu na mecze Jagiellonii Białystok przy Słonecznej. Vouchery otrzyma pierwsze 100 osób z każdego dnia, które podzielą się krwią.

Akcja „Bilet za krew” zakończy się w niedzielę (01.10) przed meczem z Legią Warszawa. Wówczas oprócz możliwości zdania krwi, również będzie można zarejestrować się do potencjalnych dawców szpiku. (hk)