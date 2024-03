Wsparcie dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu

27 marca, 2024

fot. Michał Gudewicz

Fundacja Rodziny Czarneckich po raz czwarty organizuje akcję charytatywną w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Rozdane zostanie około 800 pakietów żywnościowych dla najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta oraz regionu.

– Przygotowujemy jedzenie świąteczne, to co się je na śniadaniu wielkanocnym: żurek, biała kiełbasa, jajko, ćwikła, wędliny, sałatka jarzynowa. Od wielu lat to we mnie kiełkowało, że chciałabym pomagać innym ludziom i widzę że to ma sens – mówi Helena Czarnecka, prezes Fundacji Rodziny Czarneckich.

Akcja przekazania paczek odbędzie się w sobotę (30.03) o 12.00 pod Archikatedrą Białostocką. Każdy, kto potrzebuje wsparcia może przyjść i odebrać dary. (mg)