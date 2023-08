Wschód Kultury/Inny Wymiar 2023. Cztery dni różnorodnych wydarzeń kulturalnych

23 sierpnia, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Cztery dni, cztery wymiary i dużo więcej artystycznych przeżyć – od jutra (24.08) do niedzieli (27.08) potrwa 11. edycja Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar.

Wschód Kultury to interdyscyplinarny festiwal, który ma już stałe miejsce na mapie kulturalnej Polski. Łączy różne dziedziny twórczości artystycznej, style i gatunki. Swoją twórczość zaprezentują artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur. Na białostoczan i turystów czeka ponad 30 wydarzeń.

– Chodzi tutaj o dialog, tolerancję, łączenie historii ze współczesnymi doświadczenia artystycznymi z różnych dziedzin, bo to będą cztery wymiary, czyli muzyka, sztuka, film i społeczność – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Jak zwykle wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

To będą cztery letnie dni wypełnione wydarzeniami – koncertami, pokazami filmów, wystawami, ale także spotkaniami.

– Wschód kultury w Białymstoku to przede wszystkim doskonała muzyka – uważa Rafał Rudnicki, wiceprezydent miasta. – Będziemy mieli już w piątek (25.08) o godzinie 18:00 Ars Latrans Orchestra i Natalię Szroeder, jako gwiazdy na Rynku Kościuszki. Jak już ustawiamy scenę, to w sobotę zaprezentuje się Babadag, Kapela ze Wsi Warszawa i Amrat Hussain Brothers Trio, czyli tak naprawdę muzyka folkowa z klimatami związanymi z muzyką tradycyjną. A jak komuś będzie mało tej części muzycznej, to może się wybrać do BOKu, bo tam o 22:00 Kiwi i Jann.

W sumie w programie jest blisko 20 wydarzeń muzycznych, ale cały program tegorocznej edycji festiwalu jest niezwykle bogaty.

– W innym wymiarze sztuki będziemy mieli trzy wystawy, w tym jedna zmarłego fotografika Marka Doleckiego, który penetrował Podlasie. Druga wystawa to jest fotoreportaż Justyny Mielnikiewicz „W Ukrainie”. Trzecia wystawa to jest fotografia zaangażowana Lewisa Hine. Filmy to „Trzy minuty zawieszone w czasie” w reżyserii Bianci Stigter. Kolejny film to „Szkice z Polski” wybitnego belgijskiego reżysera Maurice Bekaerta. W Innym Wymiarze Społeczności będziemy mogli posłuchać jak zrobić podcast, poza tym spacery, w których jak co roku przywracamy miejsca rzadko odwiedzane lub mijane bez zaangażowania, czy też warsztaty – wylicza Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar organizuje Narodowe Centrum Kultury wspólnie z samorządami Rzeszowa, Lublina i Białegostoku w ramach współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej.

Festiwalowi w Białymstoku patronuje Radio Akadera. (hk)

