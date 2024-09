„Wrzuć 6. bieg!”, czyli zbliża się OnkoRun

10 września, 2024

Już ponad 500 osób zgłosiło się na tegoroczny bieg OnkoRun, który odbędzie się w sobotę (14.09) w Supraślu, ale jeszcze do środy (11.09) włącznie można się rejestrować.

Ta impreza organizowana jest z myślą o chorych na raka i jest wspólną inicjatywą Białostockiego Centrum Onkologii i działającego przy nim Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. Będzie to szósta edycja wydarzenia, dlatego też tegorocznym hasłem przewodnim jest „Wrzucamy 6. bieg”.

– Wrzucamy szósty bieg, to oznacza, że nie brakuje nam ani siły, ani entuzjazmu, ani charyzmy, ale przede wszystkim jesteśmy wiarygodni w tym co robimy. Cyfra 6 jest naszą przewodnią cyfrą. My jako Białostockie Centrum Onkologii wychodzimy poza mury szpitalne i chcemy pokazywać, jak ruch jest istotny w procesie leczenia – mówi Magdalena Borkowska, dyrektorka Białostockiego Centrum Onkologii.

OnkoRun integruje pacjentów onkologicznych, ich rodziny, personel medyczny szpitala oraz pasjonatów zdrowego i aktywnego trybu życia.

W trakcie Onkorun będą trzy dystanse do wyboru. 2,5 km to spacer pacjentów onkologicznych z personelem, natomiast 5 i 10 km to już trasy dla biegaczy. Zapisy na bieg są na stronie internetowej wydarzenia. (hk)