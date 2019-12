Wraca sprawa „Łupaszki”. Tym razem zajmie się nią sąd. Tak zdecydowali radni

Grudzień 23, 2019

Do sądu administracyjnego ma trafić skarga na decyzję wojewody, który unieważnił uchwałę zmieniającą nazwę ulicy Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na Podlaską. Tak zdecydowali radni podczas sesji.

Za złożeniem skargi było dwanaście osób z Koalicji Obywatelskiej, przeciw jedenastu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Dwie osoby z Koalicji Obywatelskiej wstrzymały się od głosu. Niezależny radny Maciej Biernacki tłumaczy, że był za wniesieniem skargi, ponieważ jego zdaniem to sąd powinien rozstrzygnąć spór o nazwę ulicy.

– Wyłącznie kompetencją Rady jest nadawanie nazw ulic i to czy chcemy, aby ulica nazywała się Podlaska, Różowa, czy Pomarańczowa jest kwestią radnych, a nie wojewody. Dlatego wojewoda przekroczył swoje uprawnienia uchylając tę uchwałę. Sąd powinien rozstrzygnąć tę kwestię; jestem przekonany, że to zrobi na korzyść Rady i powróci ulica Podlaska – mówi Biernacki.

Z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Klimaszewski, który był przeciw składaniu skargi, uważa, że radni powinni decydować o nazwach ulic w mieście, a nie sąd.

– Jeden głos przeważył, że to nie my podejmiemy decyzję o nazwie ulicy, a zrobi to za nas sąd. Taka sytuacja boli, bo my, jako ci wybrańcy mieszkańców Białegostoku powinniśmy tę decyzję podjąć, ale nie dano nam tego – wyjaśnia Klimaszewski.

Ulica imienia „Łupaszki” na osiedlu Skorupy pojawiła się w kwietniu 2018 roku. Pomysłodawcami byli radni PiS, którzy wówczas mieli większość w Radzie. Pod koniec października tego roku nazwę tę na Podlaską zmienili radni Koalicji Obywatelskiej, którzy w obecnej kadencji mają przewagę. Z kolei wojewoda uznał, że dokument przyjęty przez radnych jest nieważny. Teraz na jego decyzję Rada złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. (ea/mc)