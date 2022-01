30. finał WOŚP w Białymstoku. Już można przekazywać pieniądze

Styczeń 12, 2022

fot. Małgorzata Turecka

Tegoroczny 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku ze względu na trwającą pandemię odbędzie się na mniejszą skalę. Organizatorzy zapewniają jednak, że dołożą wszelkich starań, by 30 stycznia na Rynku Kościuszki nie było cicho.

– Na organizację finału, do którego przywykliśmy w latach przed wybuchem pandemii, nie pozwalają nam warunki epidemiologiczne. W tamtym roku w dniu finału WOŚP w Białymstoku było cicho i było nam z tego powodu przykro. W tym roku staramy się to zmienić. Na tę chwilę planujemy sporo mniejszych atrakcji, które będą w stanie zapewnić trochę rozrywki, radości i orkiestrowego grania wszystkim, którzy tego dnia będą z nami – mówi Natalia Stieszenko z białostockiego sztabu WOŚP.

W tym roku pieniądze będą zbierane na okulistykę dziecięcą. Środki już można przekazywać do stacjonarnych czy internetowych puszek. Te tradycyjne znajdziemy w pięćdziesięciu punktach w mieście.

– Głównie jest to gastronomia, ale także hotele czy mniejsze przedsiębiorstwa, jak salony fryzjerskie i kosmetyczne. Grają z nami także cukiernie, kawiarnie, przedszkola czy szkoły – mówi Natalia Stieszenko.

Trwają już aukcje internetowe. Można nie tylko licytować wystawione tam przedmioty, co zgłaszać własne.

– Tak naprawdę na aukcję możemy wystawić wszystko. Z jednej strony możemy wystawić usługę, czyli coś, co my możemy dać drugiej osobie. Z drugiej strony mogą to być wszelkiego rodzaju przedmioty. Co roku mamy prace lokalnych artystów, ale także np. ozdoby świąteczne wykonywane przez mieszkańców – mówi Łukasz Karbarz z białostockiego sztabu WOŚP.

30 stycznia na ulicach Białegostoku kwestować będzie 250 wolontariuszy. Nabór chętnych już się zakończył.

– Każdy wolontariusz będzie miał swój imienny identyfikator. Znajdzie się na nim imię i nazwisko wolontariusza, jego zdjęcie i numer sztabu WOŚP Białystok; w tym roku ten numer to 6314. Puszka będzie dodatkowo podpisana numerem wolontariusza z identyfikatora – dodaje Natalia Stieszenko.

Co roku w ramach finału odbywają się także imprezy towarzyszące. Wiadomo, że w tym roku na pewno odbędzie się 16. już Bieg „Policz się z cukrzycą”.

– 30 stycznia na Rynku Kościuszki wystartują trzy trasy biegowe. Trasa „Junior” będzie liczyła 300 metrów, trasa „Młodzieżowa” to 1 kilometr, trasa „Główna” wynosić będzie zaś 5 kilometrów. Biegi wystartują jeden po drugim, o 10.00, 11.00 i 12.00. W tym roku możemy przyjąć 250 biegaczy. Na biegi już można się rejestrować na naszym Facebooku. Jest na to czas do 28 stycznia – dodaje Natalia Stieszenko.

Organizację finału wspiera miasto Białystok, które jest głównym partnerem wydarzenia. 30. finałowi WOŚP w Białymstoku patronuje Radio Akadera. (mt)