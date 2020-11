WOŚP Białystok. To będzie inny niż dotąd finał Orkiestry

Listopad 26, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

10 stycznia – po raz dwudziesty dziewiąty – zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nie będzie koncertu głównego na Rynku Kościuszki, ale wolontariusze wyjdą kwestować na ulice.

– Gorąco zachęcam do kwestowania w tym dniu z nami, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że będzie to początek drugiego tygodnia ferii zimowych — powiedziała koordynatorka wolontariuszy, Magda Łapińska.

Sztab już szuka chętnych do chodzenia z puszkami. Potrzeba dwustu pięćdziesięciu osób. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 15 grudnia.

Aby kwestować w styczniu należy zarejestrować się w bazie wolontariuszy WOŚP. Trzeba pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich, konto musi założyć opiekun i zarejestrować wolontariusza na stronie.

– W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i na całym świecie, w tym roku zrezygnowaliśmy z koncertu głównego na Rynku Kościuszki. Nie chcemy stwarzać zagrożenia przesyłu transmisji wirusa i w rezultacie zakażenia mieszkańców Białegostoku ani artystów, którzy wystąpiliby na scenie — mówi szefowa białostockiego Sztabu, Angelika Wieteska. – Jednak my się nie poddajemy i robimy co w naszej mocy, żeby wolontariusze mogli bezpiecznie kwestować w dniu Finału. Podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej w Białymstoku będzie około 250 wolontariuszy, którzy z zachowaniem zaleceń sanitarnych będą chodzić z puszkami.

Nieocenione wsparcie po raz kolejny płynie z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Już dziś, z ogromną radością możemy potwierdzić, że ponownie zagramy ze wsparciem Prezydenta Miasta Białegostoku, za te zaangażowanie bardzo dziękujemy i cieszymy się, że nasza współpraca jest kontynuowana od wielu lat. Udało nam się porozumieć wspólne zasady bezpiecznego przeprowadzenia Finału, aby nie zagrażać mieszkańcom — powiedział zastępca szefa Sztabu 29. Finału w Białymstoku, Kamil Ziajko.

Hasło nadchodzącej edycji WOŚP brzmi: „Finał z głową”. Podczas 29. finału Orkiestry pieniądze będą przede wszystkim zbierane na wsparcie laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. (mt/mc)