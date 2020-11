WORD. Kursy na kat. A, A1, A2 i AM wciąż możliwe w Białymstoku

Listopad 13, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wciąż egzaminuje zainteresowanych zdobyciem uprawnień do poruszania się jednośladami. Nadal sprzyja temu pogoda.

Ośrodek zawiesi egzaminowanie dopiero wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej zera, a drogi będą oblodzone. Jeżeli jednak zdający uzna, że w deszczowy dzień, których listopadzie nie brakuje, egzaminu zdawać nie chce, to będzie mógł go przenieść na inny termin. Co ważne, wniesiona wcześniej za egzamin opłata pozostanie ważna.

Najważniejsze, aby 2 godziny przed umówioną godziną egzaminu wejść na stronę internetową WORD, a następnie wypełnić i wysłać formularz anulowania terminu egzaminu.

WORD Białystok prowadzi egzaminy na pojazdach: Yamaha YN50 Neos 2T, Yamaha YBR 125, Yamaha XJ6FA, Yamaha XJ6NA, Romet RAW50 Ogar Caffe. (mt/mc)