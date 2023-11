WORD Białystok. Zmiana godzin egzaminowania

3 listopada, 2023

WORD Białystok/Fot. A. Topczewska WORD Białystok/Fot. A. Topczewska

Zmiana czasu letniego na zimowy to wcześniej zapadający zmrok. A tego kandydaci na kierowców nie lubią, bo może utrudniać zdawanie egzaminu praktycznego. Dlatego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zmienił godziny egzaminowania i obsługi klientów.

– Mamy wiele wolnych terminów na egzamin, kiedy jest już ciemno. Od 2 listopada WORD zaprasza na egzaminy teoretyczne i praktyczne na wszystkie kategorie praw jazdy, od poniedziałku do czwartku, w godz. od 7:00 do 16:45. A jeżeli ktoś preferuje egzamin w godzinach wieczornych, to jest możliwość w piątki, kiedy WORD pracuje od 7:00 do 20:00. Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00. Na egzamin zapisać się można osobiście lub telefonicznie pod numerem (85) 743 26 24 wew. 22 lub kom. 691 269 691 od godz. 09.00. Można też zapisywać się na egzamin poprzez mail (szczegóły na stronie www.word.bialystok.pl) lub media społecznościowe (kontakt poprzez Messenger) – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Prawie wszystkie WORD-y w Polsce już zaprzestały egzaminowania na kat. A. Ale w stolicy Podlasia nadal odbywają się praktyczne egzaminy na prawo jazdy na motocykl.

W WORD Białystok egzaminy na wszystkie kategorie odbywają się na bieżąco, nie ma kolejek, a w razie niepowodzenia można jeszcze tego samego dnia ponownie przystąpić do egzaminu. (red.)