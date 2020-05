WORD Białystok nie chce spać. Woli egzaminować kursantów

Maj 1, 2020

źródło: WORD Białystok źródło: WORD Białystok

Białostocki WORD wydłuża godziny pracy, a to dlatego, że zainteresowanie egzaminami na prawo jazdy jest ogromne. Do Białegostoku przyjeżdżają kandydaci na kierowców nie tylko z Podlasia, ale i z innych województw.

Od przyszłego tygodnia egzaminy we wszystkich kategoriach będą odbywać się między 7.00 a 21.00.

Białostocki WORD to pierwszy ośrodek w Polsce, który wdrożył nowe procedury sanitarne i znów przyjmuje zdających. Tych z każdym dniem jest coraz więcej. To także jedyny ośrodek w kraju egzaminujący kandydatów na kategorię B, uprawniającą do prowadzenia samochodów osobowych.

Wszyscy zdający przed wejściem na teren Ośrodka mają mierzoną temperaturę, muszą mieć własne maseczki i rękawiczki. Obowiązują rygorystyczne limity osób przebywających w każdym pomieszczeniu (np. maksymalnie czterech zdających równocześnie egzamin teoretyczny). Egzaminatorzy pracują w przyłbicach, odkażają samochody po każdym zdającym.

Kilka tygodni temu WORD Białystok został prekursorem w organizacji szkoleń on-line redukujących punkty karne oraz kursów reedukacyjnych. Szkolenia takie organizowane są obecnie po kilka razy w tygodniu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem chętnych z całej Polski. To 100-procentowo bezpieczna forma nauki: bez przyjeżdżania do Białegostoku. Potrzebny jest tylko komputer z internetem, a wszystkie formalności załatwia się on-line nie wychodząc z domu. (mt/mc)