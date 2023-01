Wolontariusze-przyjaciele są potrzebni dla osób starszych

Styczeń 25, 2023

MOPR w Białymstoku, Fot. Hanna Kość

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku poszukuje wolontariuszy do pomocy osobom starszym. Ma to być przede wszystkim wspólnie spędzony czas z seniorem.

Wolontariusz powinien być otwarty na pomoc innym.

– Zależy nam na kimś, kto lubi pomagać, kto dysponuje czasem i nie żałuje go osobom starszym. Zależy nam na takiej przyjaźni z osobą starszą. Czasami jest to wypicie wspólnej herbaty, czasami zakupy, pójście z seniorem do lekarza czy upieczenie wspólnie ciasteczek – mówi Jolanta Perkowska, zastępca dyrektora MOPR w Białymstoku.

Ramy czasowe, które wolontariusz ma poświęcić, nie są określona, będzie pomagał w zależności od swoich możliwości i prośby seniora. Do MOPR-u mogą się również zgłaszać osoby starsze, które potrzebują takiego wsparcia.

– Nawet jeśli nie dysponujemy wolontariuszem lub czas wolontariusza jest ograniczony, to nasi pracownicy socjalni zawsze są gotowi do pomocy – dodaje Jolanta Perkowska.

Osoby pełnoletnie zainteresowane wolontariatem mogą złożyć kwestionariusz wraz z referencjami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ul. Malmeda 8. Tam też mogą się zgłaszać seniorzy. (hk)