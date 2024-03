Województwo Podlaskie na EXPO 2025

29 marca, 2024

Fot. Mat. Org. Fot. Mat. Org.

Województwo Podlaskie weźmie udział w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka. Jej hasło przewodnie to „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”.

Nasz region ma otworzyć wydarzenie w Polskim Pawilonie. Przygotowania do wystawy już trwają.

– Nasza obecność na światowych wystawach sięga aż 2000 roku – mówi Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, zastępca koordynatora zespołu do spraw wystawy Expo 2025. – Województwo Podlaskie praktycznie na każdej wystawie światowej zdobywało sukcesy i to była najbardziej skuteczna promocja regionu, ponieważ trafiała do odbiorców z różnych części świata, z różnych kultur. Jeśli chodzi o Osake, przygotowania idą pełną parą. Zaangażowane są zarówno środowiska kulturalne jak i gospodarcze. Program kulturalny będzie bardzo bogaty, będzie pokazywał nasz region w sposób nowoczesny, energetyczny, artystyczny.

Program Województwa Podlaskiego skupi się na motywach, które są punktami łączącymi Japonię z Polską, m.in. umiłowanie sztuki i natury czy głęboki szacunek do tradycji. Japończycy będą mogli zobaczyć m.in. pokazy sztuki lalkarskiej, pantomimę, taniec nowoczesny czy warsztaty z rękodzieła, a to wszystko z udziałem podlaskich artystów. (jł)